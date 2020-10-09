Adana'da sulama kanalında ceset bulundu - Son Dakika

Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
09.10.2020 16:16
ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, Abdülrezzak Demir'in (53) sulama kanalında cesedi bulundu.
ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, Abdülrezzak Demir'in (53) sulama kanalında cesedi bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Gökçeli
Mahallesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, polisi arayarak sulama kanalında erkek cesedi gördüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine su altı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı polisinin kanaldan çıkardığı cansız bedenin Abdülrezzak Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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