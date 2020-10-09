Sulama kanalında ceset bulundu - Son Dakika

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği ekipleri, akıntıda sürüklenen cesedi kıyıya çıkardı.

Gökçeler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çalışan işçiler Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark etti.

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