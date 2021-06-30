Sulama kanalında ceset bulundu - Son Dakika

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Sulama kanalından çıkartılan cesedin, akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi civarından kanala giren Samet Yanık'a (20) ait olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken ceset üzerinde inceleme yapıldı.
Kaynak: AA
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