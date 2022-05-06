Sulama kanalında ceset bulundu - Son Dakika
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Sulama kanalında ceset bulundu

06.05.2022 10:56

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Ali Hocalı Mahallesi'ndeki hidroelektrik santrali çalışanları, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kanaldan çıkarılan ceset, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sulama kanalında ceset bulundu
Sulama kanalında ceset bulundu
Sulama kanalında ceset bulundu
Sulama kanalında ceset bulundu
Sulama kanalında ceset bulundu
Sulama kanalında ceset bulundu
Sulama kanalında ceset bulundu

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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu Sulama kanalında erkek cesedi bulundu Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sulama kanalında ceset bulundu - Son Dakika


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