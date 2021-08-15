Adana'da sulama kanalında çocuğa ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu - Son Dakika

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce yapılan incelemede 14-15 yaşlarındaki erkek çocuğa ait olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Çaputçu Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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