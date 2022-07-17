İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, dün Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi 'ndeki Devlet Su İşleri 'ne (DSİ) ait sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Mahmud Ş'yi bulmak için arama çalışmalarına devam etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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