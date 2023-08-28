Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sulama kanalında kimliği belirlenemeyen bir kadının cansız bedeni bulundu.

SUDA SÜRÜKLENEN KADIN CESEDİ BULUNDU

Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında sulama kanalında kadın cesedinin sürüklendiğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, cesedi kıyıya çıkardı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.