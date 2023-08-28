Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Son Güncelleme: 28.08.2023 18:33

Adana'da sulama kanalında sürüklenen kadın cesedi bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan kadının yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilirken, şahsın kimliği ve ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sulama kanalında kimliği belirlenemeyen bir kadının cansız bedeni bulundu.

SUDA SÜRÜKLENEN KADIN CESEDİ BULUNDU

Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında sulama kanalında kadın cesedinin sürüklendiğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, cesedi kıyıya çıkardı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Adana Yüregir, Adana, Koza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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