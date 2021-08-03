Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

Çocuğun babası Salih Abeci (46), oğlunun cesedi önünde, ekipler olay yerine sevk edilene kadar cep telefonundan Kur'an-ı Kerim dinledi.

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