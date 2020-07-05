Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Ceset, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine giden gencin yakınları gözyaşı dökerek çalışmaları izledi.

Alınan bilgiye göre, Abdülbaki Akal (18) serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Adana 'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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