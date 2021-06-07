Son dakika haberleri: ADANA SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ KANALDA KAYBOLAN MUHAMMET, ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

ADANA'da dün öğle saatlerinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Muhammet Cihan'ın (17), bugün cansız bedeni bulundu. Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan ve dün öğle saatlerinde evden çıkan Muhammet Cihan'dan bir daha haber alınamadı. Meraklanan yakınları Muhammet'in serinlemek için Gülhatmi Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendirdi. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına gelen Muhammet'in annesi, sinir krizi geçirdi, uzun süre gözyaşı döktü.

CESEDİ BULUNDU

Bu sabah kanalın kenarından geçenler, suda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis, bu kişinin öldüğünü belirlerken, cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, Muhammet Cihan'a ait olduğu belirlendi. Muhammet Cihan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.