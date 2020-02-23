Adana'da sulama kanalında kirlilik - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalında kirlilik

10 dakika önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kanala dökülen petrol atığı tarımda kullanılan suyu kirletti.

Adana'da sulama kanalında kirlilik, System.String[]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kanala dökülen petrol atığı tarımda kullanılan suyu kirletti.

Doğankent Gazipaşa Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı nereden döküldüğü belli olmayan petrol atığıyla kirlendi.

Tarımsal sulamada kullanılan kanalda meydana gelen kirliliğinin araştırılması için ilgili birimlerce çalışma başlatıldı.

Bölgede geniş tarım arazilerinin yanı sıra çok sayıda fabrika da yer alıyor.

Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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