Adana'da sulama sezonu tamamlandı - Son Dakika

Adana'da sulama sezonu tamamlandı

09.11.2020 10:12
Adana'da sulama sezonu tamamlandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adana'da 2020 yılında 2 milyon 87 bin 773 dekar tarım arazisi sulandığını ve ülke ekonomisine 7 milyar 571 milyon 303 bin 948 TL katkı sağlandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adana'da 2020 yılında 2 milyon 87 bin 773 dekar tarım arazisi sulandığını ve ülke ekonomisine 7 milyar 571 milyon 303 bin 948 TL katkı sağlandığını söyledi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirterek, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini ifade etti.

Bu kapsamda Adana'da 15 Mart 2020 tarihinde başlayan sulama sezonunun 31 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını hatırlatan Yıldız, "2020 yılı sulama sezonunda Adana ilimiz ve ilçelerimizde toplam 2 milyon 87 bin 773 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Adana il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 2 milyon 87 bin 773 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 7 milyar 571 milyon 303 bin 948 TL katkı sağlandı" dedi.

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü vurgulayan Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz" diye konuştu.

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Kaya Yıldız, "Adana'da 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Adana'da sulama sezonu tamamlandı
Adana'da sulama sezonu tamamlandı
Adana'da sulama sezonu tamamlandı
Adana'da sulama sezonu tamamlandı

Türk Lirası, Kaya Yıldız, Tarım, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da sulama sezonu tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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