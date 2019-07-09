Adana'da şüphelenilen otomobilde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
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Adana'da şüphelenilen otomobilde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi Adana'da otomobilin motor kısmına zulalanmış halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildiADANA - Adana'da otomobilin motor kısmına zulalanmış halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:33 Kaynak: İHA
'da şüphelenilen otomobilde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
Adana'da otomobilin motor kısmına zulalanmış halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
ADANA - Adana'da otomobilin motor kısmına zulalanmış halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam
ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri D-400 karayolunda uygulama sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Hassas burunlu detektör köpekle arama yapan ekipler, aracın motor bölümünde 27 paket içinde 5 kilo 675 gram toz esrar ele geçirdi. Araç
sürücüsü Suriyeli Mohamad Yousef S. gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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