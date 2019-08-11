Son Dakika Haberleri: Adana'da şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da şüpheli ölüm

37 dakika önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk arazide ölü bulundu.

Adana'da şüpheli ölüm, System.String[]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk arazide ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlar, arazide yerde hareketsiz yatan bir çocuk görmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cenazenin Vahap Aslan'a (15) ait olduğunu tespit etti.
Aslan'ın evinin olay yerinin yakınında olduğu ve ailesine "Dolaşacağım" diyerek ikametinden ayrıldığı belirtildi.
Acı haberi alarak olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.
Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm
Yeni doğum yapan kadına 2 ünite yanlış kan verildi TRT Çocuk'tan "Kaz Dağları" açıklaması: Günlük tartışma kanala taşınmamalı Kurban Bayramı öncesi yollar kan gölüne döndü: 9 ölü 112 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 01:29:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]