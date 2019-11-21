Adana'da şüphelinin üzerinden esrar çıktı

Adana'da şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde 25 gram kubar esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesinde devriye görevi yapan bekçiler durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Araçta suç unsuru bulamayan ekipler, şüpheli E.K'nin üzerinde yaptıkları aramada 25 gram kubar esrar ele geçirdi.

Bekçiler tarafından polis ekiplerine teslim edilen E.K, Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.