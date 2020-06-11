Adana'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere operasyon - Son Dakika

Adana'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere operasyon

Adana'da, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında polis, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alırken, bazı adreslerde de arama yaptı. Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden sonra şüpheliler emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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