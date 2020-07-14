Adana'da Suriye uyruklu DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da Suriye uyruklu DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık W.K. ile avukatı katıldı.

Duruşmada tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık W.K, "DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Ben Suriye'de örgütün silahlı eylemlerine katılmadım. Örgüt kamplarında bulunmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.


Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve diğer celse dinlenmeyen tanığın hazır edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık W.K'nin tutuklulukta kaldığı süre ve bu aşamada etki edebilecekleri delillerin toplanmış olması hususlarını göz önünde bulundurarak ev hapsi koşuluyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Suriye uyruklu DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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