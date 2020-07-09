Adana'da Suriyeli gencin vurulması olayında polis memuru, hakim karşısında - Son Dakika

ADANA'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali El Hemdan'ı (18), 'dur' ihtarına uymaması üzerine göğsünden vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan polis memuru F.K.'nin yargılanmasına başlandı.
Olay, 27 Nisan'da Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali El Hemdan, otomobiliyle kaçmaya başladı. Durumu fark eden polis ekipleri, Ali El Hemdan'ı yakalamak için takibe başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Ali El Hemdan, otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada polisin 'dur' ihtarına uymayan Hemdan, memurlardan F.K.'nın tabancayla ateş etmesi sonucu göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ali El Hemdan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Suriyeli gencin babası Adnan el Hemdan ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Daha sonra olayın tanıkları S.D. ve Z.Ü'nün dinlendiği duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.