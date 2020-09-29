Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Adana'da, Suriyeli ikiz kardeşleri bıçaklayıp cep telefonu ve sigaralarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da, Suriyeli ikiz kardeşleri bıçaklayıp cep telefonu ve sigaralarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde çalıştıkları terzideki mesailerini bitirip evlerine giden Suriyeli 22 yaşındaki ikizler Eymen ve İsa El Abacı'nın yanına tanımadıkları 2 kişi geldi.

İkizlerden sigara isteyen şüpheliler, olumsuz yanıt aldıktan sonra saati sordu.

Zanlılar, saatlerinin olmadığını söyleyen iki kardeşi bıçakla kollarından yaralayıp cep telefonu ve sigaralarını gasbedip kaçtı.

Yaralı ikizler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların Hürriyet Mahallesi'ne kadar gittiğini tespit etti.

Ekipler, Müslüm G. (18) ve Muhammet Can Ö. (18) olduğunu belirlediği şüphelileri evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlıların olayın ardından 600 liraya sattığı belirlenen cep telefonu da bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, iki kardeşin bıçaklanıp gasbedilmesi yer alıyor. Çevredeki vatandaşların şüphelileri engellemeye yönelik bir müdahalede bulunmaması da görüntüye yansıyor.

Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 zanlı tutuklandı
Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 zanlı tutuklandı
Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 zanlı tutuklandı
Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Cep Telefonu, Suriyeli, Sigara, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar
Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi         
15:46
Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek         
15:27
Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor         
15:07
Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir         
14:59
Yolcu minibüsünde pes dedirten görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde pes dedirten görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi         
14:28
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu         
12:55
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü         
11:54
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 16:12:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei