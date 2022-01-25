Sürücüsü rahatsızlanan otomobil polis aracına çarptı - Son Dakika

Adana'da seyir halinde ilerlerken sürücüsü rahatsızlanan otomobil polis aracına çarptı.
Alınan bilgiye göre, 01 YD 911 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Ordu Caddesi'nde ilerlerken sürücü E.K'nin fenalaşması üzerine devriye görevi yapan polis aracına çarptı.
Polis aracı ise park halindeki 01 EFM 22 plakalı bir otomobile vurdu.
Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.K, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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