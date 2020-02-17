Adana'da süt ve süt ürünleri denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da süt ve süt ürünleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Adana'da süt ve süt ürünleri denetimi yapıldı

12 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.

Adana'da süt ve süt ürünleri denetimi yapıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, denetimler esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık talimatıyla denetim seferberliği başlatıldığını söyledi.

Ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla 17-22 Şubat tarihlerinde her gün bir ürün grubunu kapsayacak şekilde denetimlerin yapılacağını hatırlatan Yaşar, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin start vermesiyle denetim seferberliğine başladık. Bugün süt ve süt ürünleri, ardından et ve ürünleri, daha sonra ekmek ve katkı maddeleri olmak üzere hafta boyunca denetimler yapacağız. 110 denetim elemanımızla ürünlerin tüketiciye daha sağlıklı ulaşması açısından denetimleri yapacağız." diye konuştu.

Yaşar, denetimlerde şartları uygun olmayanlara gerekli idari yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

Bekir Pakdemirli, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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