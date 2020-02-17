Adana'da süt ve süt ürünleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da süt ve süt ürünleri denetlendi - Son Dakika

Adana'da süt ve süt ürünleri denetlendi

7 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri üreten işletmeleri denetledi.

Adana'da süt ve süt ürünleri denetlendi, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri üreten işletmeleri denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 il ve ilçelerde toplam 7 bin 4 gıda kontrol görevlisiyle gıdada eş zamanlı denetim seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Adana'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri imal eden işletmelere denetim gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, bakanlık talimatıyla ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla 17-22 Şubat tarihlerinde her gür bir ürün grubunu kapsayacak şekilde denetimlerin yapılacağını söyledi.Denetimlerde şartları uygun olmayan işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulanacağını kaydeden Yaşar, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin start vermesiyle denetim seferberliğine başladık. Bugün süt ve süt ürünleri, ardından et ve ürünleri, daha sonra ekmek ve katkı maddeleri olmak üzere hafta boyunca denetimler yapacağız. 110 denetim elemanımızla ürünlerin tüketiciye daha sağlıklı ulaşması açısından denetimleri yapacağız" dedi.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:03 Kaynak: DHA
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