İntihar etmeden önce haber verdi, yakını vazgeçirmek istese de fayda etmedi - Son Dakika
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İntihar etmeden önce haber verdi, yakını vazgeçirmek istese de fayda etmedi

İntihar etmeden önce haber verdi, yakını vazgeçirmek istese de fayda etmedi

20.05.2023 10:57

Adana'da köprüden Seyhan barajına atlayan kişi hayatını kaybetti. Şahsın atlamadan önce bir yakınına "Ben gidiyorum, hakkını helal et" diye mesaj ve fotoğraf attığı ortaya çıktı. Mesaj attığı yakınının ise "Abi kendine gel saçma sapan iş yapma. Allah için. Abi çocukların var senin. Bari onları düşün. Değer mi" sözleriyle intihardan vazgeçirmeye çalıştığı görüldü.

Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsü'nde bir erkeğin Seyhan Baraj Gölüne atladığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı. Havanın karanlık olması nedeniyle durdurulan çalışma sabahın erken saatlerinde yeniden başlatıldı. Ekipler, yaptıkları aramada suya atlayan şahsın cansız bedenini buldu.

"BEN GİDİYORUM, HAKKINI HELAL ET" DİYE MESAJ ATMIŞ

Yapılan ilk incelemelerde şahsın Mehmet Aydın olduğu, dün akşam suya atlamadan önce bir yakınına 'Ben gidiyorum, hakkını helal et' diye mesaj ve fotoğraf attığı öğrenildi.

Aydın'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Adana'da Suya Atlama Olayı: Şahsın Cansız Bedeni Bulundu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Aydın: Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır diliyorum Güzel ülkemde insanlar intiharı tercih eder hallere geldi ise çok yazık Cevap Yaz 15 9 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yaşam İntihar etmeden önce haber verdi, yakını vazgeçirmek istese de fayda etmedi - Son Dakika


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