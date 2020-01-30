Adana'da tabanca ve çelik yeleklerin bulunduğu evdeki 10 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da tabanca ve çelik yeleklerin bulunduğu evdeki 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da tabanca ve çelik yeleklerin bulunduğu evdeki 10 kişi yakalandı

6 saat önce

Adana'da eve düzenlenen operasyonda 5 çelik yelek ve 5 tabanca ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tabanca ve çelik yeleklerin bulunduğu evdeki 10 kişi yakalandı, System.String[]

Adana'da eve düzenlenen operasyonda 5 çelik yelek ve 5 tabanca ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir grup zanlının, aralarında husumet bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları bilgisi üzerine harekete geçti.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 çelik yelek, 5 tabanca, 215 mermi ve uzun namlulu silah şarjörü ele geçirdi.

Ekipler, evdeki 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerden ikisinin çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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