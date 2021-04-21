Adana'da tabancayla başından vurulan çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Adana'da, evlerinin penceresinde saksılardaki çiçekleri suladığı sırada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancayla başından vurulan çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesinde dün evlerinde başından tabancayla vurularak ağır yaralanan 8 yaşındaki Medine Güçlü, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, silahı kullanan kişiyi tespit edebilmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Akıncılar Mahallesi'nde 8 yaşındaki Medine Güçlü'nün müstakil evlerinin penceresinde saksılardaki çiçekleri suladığı sırada başından tabancayla vurulmuştu. Ağır yaralanan Güçlü, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılmış, çocuk daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.