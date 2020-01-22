Adana'da tabancayla oynarken kendisini vuran kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da tabancayla oynarken kendisini vuran kişi ağır yaralandı

29 dakika önce

Adana'da tabancayla oynarken kendisini vurarak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tabancayla oynarken kendisini vurarak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Bayram, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'ndaki kendilerine ait markette, elindeki tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu kafasından yaralandı.

Bayram'ın olay sırasında yanında bulunan kız kardeşi ağabeyinin yaralandığını görünce durumu yakınlarına bildirdi.

Yakınlarının müdahalesinin ardından Bayram, özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, markette delil toplama çalışması yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesini almak üzere polis merkezine götüren ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana'da tabancayla oynarken kendisini vuran kişi ağır yaralandı

Selahattin Bayram, Karataş Bulvarı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:52 Kaynak: AA
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