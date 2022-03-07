Adana'da tabancayla vurulan kadın yaralandı - Son Dakika
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Adana'da tabancayla vurulan kadın yaralandı

07.03.2022 05:02
Adana'da tabancayla vurulan kadın yaralandı

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Nuriye B'nin (35) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Doğan Can E. tarafından tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

Ayağından yaralanan Nuriye B, Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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Gürselpaşa Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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