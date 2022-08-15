Mahalleye ulaşan ekipler, Ebubekir Tekayak'ın evinde, arkadaşı olduğu belirtilen M.K. tarafından tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralandığını tespit etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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