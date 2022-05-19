Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde bir kişinin silahla ateş açılması sonucu yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, yaralı bir kişinin otomobille hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Ramazan B'nin O.C. tarafından tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede tabancaya ait 4 boş kovan bulundu.

Polis olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen O.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.