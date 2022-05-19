Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

19.05.2022 05:21
Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde bir kişinin silahla ateş açılması sonucu yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, yaralı bir kişinin otomobille hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Ramazan B'nin O.C. tarafından tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede tabancaya ait 4 boş kovan bulundu.

Polis olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen O.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı KAHRAMANMARAŞ - Helikopter destekli trafik denetimi KAHRAMANMARAŞ - Helikopter destekli trafik denetimi
Kaynak: AA

Tahsilli mahallesi, Adana Yüregir, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
01:04 Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak
01:03 DEVA Partisi lideri Babacan, Metaverse mitinginde 25 yaşın altındaki gençlere bedava internet vaadinde bulundu
00:51 Resmi olarak NATO üyeliğine başvuran Finlandiya: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz
00:31 Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 05:37:46. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement