Adana'da taciz şüphelisine linç girişimi

Adana'da taciz şüphelisine linç girişimiADANA'da kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla kız çocuğunun yakınları ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen Ş.T., polis tarafından gözaltına alındı.

Adana'da taciz şüphelisine linç girişimi

ADANA'da kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla kız çocuğunun yakınları ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen Ş.T., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde saat 00.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre orta yaşlı Ş.T. mahallede oturan bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Mahalle sakinleri ve kız çocuğunun yakınları tarafından yakalan ve linç edilmek istenen şüpheli, linç girişiminden mahalledeki bir binanın damına kaçarak kurtulmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli Ş.T.'yi gözaltına aldı. Polis, Ş.T.'yi emniyete götürmek için arabaya bindirdiği sırada mahalleli ve kız çocuğunun yakınları şüpheliye saldırdı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Polisin uzun süren uğraşları sonucu Ş.T. zırhlı araca bindirilerek sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüpheli, buradaki işlemlerin ardından emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kesimden kaçıp gözden kaybolan boğaya Haluk Levent, sahip çıktı

Litresi 100 liraya satılan eşek sütüne 81 ilden talep yağıyor

El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı

İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı