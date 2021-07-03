Tadilat yaptığı evin balkonunun zemini çöken işçi yaralandı - Son Dakika

Öte yandan, Hüseyin D'nin iş güvenliği için beline halat bağladığı ancak düşme anında halatın işçiyi taşıyamadığı belirtildi.

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, tadilatını yaptığı evde balkon zemininin çökmesi sonucu üçüncü kattan düşen işçi yaralandı.

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