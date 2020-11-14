Adana'da tahliye edilen 2 cinayet sanığı itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, bir kadını öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada müebbet ve 7 yıl 11'er ay hapse mahkum edilip adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen 2 sanık, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yakalanıp cezaevine gönderildi.

Dün, Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar İsmail Y. ve kuzeni Vural Y'nin, Kudret Yener'i öldürdükleri gerekçesiyle müebbet ve 7 yıl 11'er ay hapse mahkum edilip adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesine Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

İtiraz üzerine 2 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalanan sanıklar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Ceyhan ilçesi Adapınar Mahallesi'nde oturan Kudret Yener, 17 Ekim 2017'de boğazı kesilerek öldürülmüş bulunmuş, kadının, evdeki değerli eşyalarının da çalındığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Yener'i öldürdükleri gerekçesiyle İsmail Y. ve kuzeni Vural Y. 22 Ekim 2018'de tutuklanmıştı.

Dün, Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, 2 tutuklu sanık, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış, sanıkların cezası "iyi hal" gerekçesiyle müebbete çevrilmişti.

Heyet, "hırsızlıktan" 6 yıl 3'er ay, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1 yıl 8'er ay hapse çarptırdığı sanıkların, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vermişti.

Müşteki avukatı Selçuk Aydınlı, tahliye kararına itiraz edeceklerini açıklamıştı.