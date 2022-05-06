Adana'da takımı için arabasını satışa çıkaran başkana destek - Son Dakika
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Adana'da takımı için arabasını satışa çıkaran başkana destek

06.05.2022 16:49
Adana'da takımı için arabasını satışa çıkaran başkana destek

Takımını deplasmana götürebilecek para bulamadıkları için arabasını satışa çıkaran takımın başkanı, ekiplerine Büyükşehir Belediyesince vasıta desteğinde bulunulduğunu bildirdi.

Takımını deplasmana götürebilecek para bulamadıkları için arabasını satışa çıkaran takımın başkanı, ekiplerine Büyükşehir Belediyesince vasıta desteğinde bulunulduğunu bildirdi.

1. Amatör Lig ekiplerinden Adana Gençlerbirliği Kulübünün Başkanı Haluk Güner Köktürk, AA muhabirine, 12 Mayıs'ta Nevşehir'de başlayacak Türkiye Şampiyonasına takımını götürmek için otomobilini satışa çıkardığı haberlerinin ardından takıma destek geldiğini söyledi.

Köktürk, Büyükşehir Belediyesinden yetkililerce arandığını ve takımın araç ihtiyacının karşılanacağının kendisine iletildiğini kaydetti.

Olumlu gelişme üzerine aracını satmaktan vazgeçtiğini belirten Köktürk, yetkililere teşekkür etti.

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Gençlerbirliği, Amatör Lig, Nevşehir, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da takımı için arabasını satışa çıkaran başkana destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da takımı için arabasını satışa çıkaran başkana destek - Son Dakika
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