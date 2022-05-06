Takımını deplasmana götürebilecek para bulamadıkları için arabasını satışa çıkaran takımın başkanı, ekiplerine Büyükşehir Belediyesince vasıta desteğinde bulunulduğunu bildirdi.
1. Amatör Lig ekiplerinden Adana Gençlerbirliği Kulübünün Başkanı Haluk Güner Köktürk, AA muhabirine, 12 Mayıs'ta Nevşehir'de başlayacak Türkiye Şampiyonasına takımını götürmek için otomobilini satışa çıkardığı haberlerinin ardından takıma destek geldiğini söyledi.
Köktürk, Büyükşehir Belediyesinden yetkililerce arandığını ve takımın araç ihtiyacının karşılanacağının kendisine iletildiğini kaydetti.
Olumlu gelişme üzerine aracını satmaktan vazgeçtiğini belirten Köktürk, yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da takımı için arabasını satışa çıkaran başkana destek - Son Dakika