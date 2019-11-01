Son Dakika Haberleri: Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

7 saat önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda, Mahmut Aksoy yönetimindeki İngiltere plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı.

Kazada hafif yaralanan Aksoy, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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