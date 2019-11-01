Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
7 saat önce
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:06 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda, Mahmut Aksoy yönetimindeki İngiltere plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı.
Kazada hafif yaralanan Aksoy, ambulansta ayakta tedavi edildi.
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