Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Karacaoğlu'nun kullandığı 01 UZ 476 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarparak takla attı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri yaralı sürücüyü otomobilden çıkardı.

Sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, otomobilin olay yerinden çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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