Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Ters dönen araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Aksoy, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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