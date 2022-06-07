Taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

07.06.2022 00:48

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

R.Y. idaresindeki 01 T 1502 plakalı taksi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AFZ 172 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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