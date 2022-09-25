Adana'da taksiciler elektrikli bisikleti süren genç adamı hunharca darp etti

Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsü ile taksici arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya taksicinin arkadaşları da dahil oldu. Taksiciler, arkadaşlarının kavga ettiği genç adamı sert cisimlerle vurarak ve tekmeler savurarak öldüresiye dövdü.

MAHALLELİ ARAYA GİRDİ

Bağrışma seslerini duyan mahalle sakinleri, taksicilere tepki göstererek kavgayı sonlandırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen genç, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.