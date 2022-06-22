Taksi sürücüsünün ve aracın kontrollerini yapan bekçiler, yolcu H.G.T'ye ait poşette yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu hap olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da taksideki yolcudan uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.