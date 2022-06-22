Adana'da taksideki yolcudan uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da devriye görevi yapan bekçiler, taksideki yolcuya ait poşette uyuşturucu hap ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.
Taksi sürücüsünün ve aracın kontrollerini yapan bekçiler, yolcu H.G.T'ye ait poşette yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu hap olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli H.G.T Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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