Adana'da Tamirciden Hırsızlık
1 saat önce
Adana'nın Yüreğir ilçesinde beyaz eşya tamircisinin dükkan dışına bıraktığı bulaşık ve çamaşır makinesi ile klima ünitesi çalındı.
Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde beyaz eşya tamircisinin dükkan dışına bıraktığı bulaşık ve çamaşır makinesi ile klima ünitesi çalındı.
Sevgi Caddesi'nde iş yeri bulunan Emrah
Ceylan, dükkanının önüne müşterilerine ait bulaşık ve çamaşır makinesi ile klimanın dış ünitesi bıraktı.
Bir süre sonra eşyaların yerinde olmadığını fark eden Ceylan, durumu polise bildirdi.
Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada, güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda bir kişinin eşyaları motosiklete yükleyerek ayrıldığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:35 Kaynak: AA
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