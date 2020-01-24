Adana'da tankerle tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da tankerle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erdal Kozan yönetimindeki 33 AAY 810 plakalı çakıl yüklü tırla Ahmet Üğüten idaresindeki 38 AAD 926 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Adana- Pozantı Otoyolu'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tanker devrildi, tırda yangın çıktı.

Tankerdeki sürücü ile aynı araçtaki Muharrem ve Umut Üğüten, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun Adana istikametinde ulaşım yaklaşık 3 saat aksadı, sürücüler Pozantı- Akçatekir kara yoluna yönlendirildi.