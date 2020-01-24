Adana'da tankerle tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da tankerle tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da tankerle tır çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Adana'da tankerle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da tankerle tır çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Adana'da tankerle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erdal Kozan yönetimindeki 33 AAY 810 plakalı çakıl yüklü tırla Ahmet Üğüten idaresindeki 38 AAD 926 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Adana- Pozantı Otoyolu'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tanker devrildi, tırda yangın çıktı.

Tankerdeki sürücü ile aynı araçtaki Muharrem ve Umut Üğüten, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun Adana istikametinde ulaşım yaklaşık 3 saat aksadı, sürücüler Pozantı- Akçatekir kara yoluna yönlendirildi.

Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adanalıların yeni tercihi koç yumurtasından yapılan billur kebabı oldu
Son dakika: Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı İstanbul'da büyük paniğe neden olan Çinli kadın, ülkesine gönderilirken görüntülendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:30:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da tankerle tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]