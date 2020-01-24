Adana'da tankerle tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Devrilen tırdaki sürücü ile aynı araçtaki Muharrem ve Umut Üğüten, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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