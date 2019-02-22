Adana'da Tanzim Satış İlgi Gördü, Pazar Yeri Tenhalaştı
21 dakika önce
ADANA'nın Seyhan ilçesinde kurulan kentin tek tanzim satış noktasına ilgi gösteren halk, diğer ilçelerde de satış yapılmasını istedi.
ADANA'nın Seyhan
ilçesinde kurulan kentin tek tanzim satış noktasına ilgi gösteren halk, diğer ilçelerde de satış yapılmasını istedi. Diğer taraftan, tanzim satış noktasının bitişiğindeki pazar yerinin tenha olduğu görüldü.
Seyhan'ın Kıyıboyu Caddesi
'nde kurulan Adana
'nın tek tanzim satış noktasına ilçe sakinleri ilgi gösteriyor. Tanzim satıştan meyve sebze almaya gelenlerden İdris Öner, tanzimdeki ürünlerle pazardakiler arasında 2- 3 TL fark olduğunu belirterek, "Tanzimden memnunuz. Tanzim mağazası sayısının artırılmasını istiyoruz" dedi. Mehmet Çetin de tanzimdeki ürünlerin çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Pazardaki kalabalıkta azalma var' diye konuştu.
Tanzim satış noktasının bitişiğinde perşembe ve cuma günleri kurulan pazar yerinde esnaf Selahattin Yıldız
, müşteri sayısında azalma olduğunu belirtirken, diğer esnaf Can Güngör de "Müşteriler yarı yarıya düştü. Eskiden burası kalabalıktı, şimdi pazar bomboş" dedi.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:52 Kaynak: DHA
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