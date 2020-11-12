Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı - Son Dakika

Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı

12.11.2020 10:14
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı, System.String[]

ADANA'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 325 sikke, 18 heykel ile kolye, yüzük ve küpe gibi objeler ele geçirildi.

ADANA'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 325 sikke, 18 heykel ile kolye, yüzük ve küpe gibi objeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere, Döşeme ve Pınar mahallelerindeki 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada Antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait olmak üzere 2 bin 325 sikke, 18 heykel, kolye, yüzük, küpe gibi objelerin yanı sıra uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı tespit edilen 1 dizüstü bilgisayar, 1 dinamit lokumu, 1 elektrikli fünye, 1 dijital hassas terazi, 1 ölçekli mercek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

KİLDEN YAPILAN İLK TIP DİPLOMASI İDDİASIGözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde kaçakçılık suçunu kabul etmedikleri ve koleksiyoner olduklarını iddia ettikleri, ayrıca ele geçirilen heykellerden birinin yüzünün deforme olduğu, eğer olmasıydı 30 bin dolara satılabileceği öğrenildi. Bunun yanı sıra eserlerin arasında bir de tarihte kilden yapılan ilk tıp diploması olduğunu öne sürdükleri öğrenildi.

Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen eserlerin gerçek olup olmadığı yapılan incelemenin ardından belli olacak.


Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı
Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı

Tarihi Eser Kaçakçılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Heykel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Sörloth için girişimlere başladı Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı
Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kabul eden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kabul eden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada         
10:28
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu         
09:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
08:49
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
23:53
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 10:49:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei