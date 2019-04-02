Adana'da Tarihi Eser Kaçakçılığı
16 dakika önce
Adana'da bir araçta yapılan aramada 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 tanrı heykeli başı olmak üzere 16 tarihi eser ele geçirildi.
Adana
'da bir araçta yapılan aramada 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 tanrı heykeli başı olmak üzere 16 tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Polis
aracı takip edip merkez Seyhan
ilçesi Fevzipaşa
Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 tanrı heykeli başı olmak üzere 16 tarihi eser ele geçirdi.
Tarihi eserler incelenmek üzere müzeye teslim edildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:50 Kaynak: İHA
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