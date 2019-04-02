Son Dakika Haberleri: Adana'da Tarihi Eser Kaçakçılığı

Adana'da Tarihi Eser Kaçakçılığı

16 dakika önce

Adana'da bir araçta yapılan aramada 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 tanrı heykeli başı olmak üzere 16 tarihi eser ele geçirildi.

Adana'da Tarihi Eser Kaçakçılığı, System.String[]
Adana'da bir araçta yapılan aramada 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 tanrı heykeli başı olmak üzere 16 tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Polis aracı takip edip merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 tanrı heykeli başı olmak üzere 16 tarihi eser ele geçirdi.

Tarihi eserler incelenmek üzere müzeye teslim edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:50 Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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