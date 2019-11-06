Son Dakika Haberleri: Adana'da tarihi eser kaçakçılığı
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da tarihi eser kaçakçılığı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı

6 saat önce

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı ADANA - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 sikke, 2 haç ele geçirildi.

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı


ADANA - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 sikke, 2 haç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 01 CNF 40 plakalı otomobilde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Polis aracı takibe alıp durdurdu. Polis araçta yaptığı aramada bagaj kısmında poşet içinde 24 sikke, 2 haç ele geçirdi. Araçta bulunan A.K. isimli zanlı gözaltına alındı.

Tarihi eserler ise gerçek olup olmadığının belirlenmesi için müze müdürlüğüne gönderildi.

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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