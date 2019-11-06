Adana'da tarihi eser kaçakçılığı



ADANA - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 sikke, 2 haç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 01 CNF 40 plakalı otomobilde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Polis aracı takibe alıp durdurdu. Polis araçta yaptığı aramada bagaj kısmında poşet içinde 24 sikke, 2 haç ele geçirdi. Araçta bulunan A.K. isimli zanlı gözaltına alındı.

Tarihi eserler ise gerçek olup olmadığının belirlenmesi için müze müdürlüğüne gönderildi.