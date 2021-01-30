Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

30.01.2021 09:23
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yol kontrolü sırasında otomobillerinde tarihi eser ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yol kontrolü sırasında otomobillerinde tarihi eser ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakapınar Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında, birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Ekiplerin, 2 otomobilde yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 124 sikke, 5 obje ile polis yeleği ele geçirildi.

Şüpheliler, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Yakapınar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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