Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde M.Ö, E.K. ve E.G'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin otomobilinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 mermer obje ele geçirdi.
Ekipler, otomobildeki zanlılar M.Ö, E.K. ve E.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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