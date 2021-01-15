Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde M.Ö, E.K. ve E.G'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı.

Adana 'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

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