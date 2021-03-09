Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 2 kişinin tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin tarihi eserler bulundurduğunu belirleyen ekipler, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma Dönemi'ne ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındın, ele geçirilen malzemeler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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