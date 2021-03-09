Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma Dönemi'ne ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 2 kişinin tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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