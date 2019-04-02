Adana'da Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 16 tarihi eser ele geçirdi.
ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 16 tarihi eser ele geçirdi.
Olay, Seyhan
ilçesi Fevzipaşa
Mahallesi'nde meydana geldi. Adana
İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı ekipler, seyir halindeki otomobili şüphe üzerine durdurarak, arama yaptı. Araçta tarihi değeri olduğu değerlendirilen 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 heykel başından oluşan 16 eser ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi ise gözaltına alındı. Ekipler, tarihi eserleri, incelenmesi için müze müdürlüğüne teslim etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:17 Kaynak: DHA
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